Воронеж, 17 апреля, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Автомобиль с тремя бойцами из Чувашской Республики, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в Государственном комитете республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

Александр Погожев ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКЧС Чувашии.

В результате поисковых мероприятий обнаружили автомобиль и тела двух погибших. На данный момент продолжаются поиски третьего пропавшего.

Отмечается, что глава республики поручил установить контакт с правительством Воронежской области и семьями погибших для оказания необходимой поддержки. Также власти региона окажут помощь в организации похорон.