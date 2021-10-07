Ярославль, 7 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле прекращено уголовное дело в отношении бывших санитаров областной психиатрической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Молоток судьи

Напомним, в соцсетях появилось видео камер наблюдения, как санитары бьют пациентку в лифте. Бригада скорой психиатрической помощи приехала на вызов к женщине, проживающей во Фрунзенском районе. Женщина действительно нуждалась в помощи. После публикаций в СМИ санитары были уволены, было возбуждено уголовное дело. Его итог оказался неожиданным.

«По итогам предварительного слушания постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского судебного района г. Ярославля от 7 октября 2021 года уголовное дело по обвинению бывших работников Ярославской областной психиатрической больницы Василия Голубева и Вадима Соловьева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Подсудимые не возражали против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.