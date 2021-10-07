Оренбург, , 13:04 — REGNUM Оренбургская область осенью 2021 года на службу в Вооружённые силы России должна отправить 1916 человек. План региону увеличен, проинформировал на заседании призывной комиссии региона вице-губернатор Дмитрий Кулагин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Призыв в Армию Mil.ru

Год назад Оренбуржье отправило в армию 1884 призывника. Кулагин выразил уверенность, что регион справится с поставленной задачей и осенью 2021 года.

Призыв вновь проходит в условиях, осложненных эпидемической ситуацией. Необходимо обеспечить все призывные и сборные пункты бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, решить вопрос о получении в Роспотребнадзоре нужного количества тест-систем для проверки на коронавирус. Все находящиеся на сборных пунктах — и призывники, и персонал — должны использовать маски, а в помещениях и на спецтранспорте нужно проводить регулярную дезинфекцию.

«Задачи стоят сложные, но теперь нам уже знакомые по весеннему призыву. Необходимо все продумывать и решать заранее», — сказал вице-губернатор.