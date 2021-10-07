София, 7 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В ходе проведённой подразделениями МВД Болгарии спецоперации, на одном из крупнейших оборонных заводов страны — «Арсенал-Казанлык» — задержан 60-летний гражданин Российской Федерации, работавший на предприятии по трудовому договору. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

Арест

Согласно официальной информации, гражданин РФ подозревается в так называемом «промышленном шпионаже». По неподтвержденным данным, он может быть причастен к исчезновению документов и нескольких образцов продукции, представляющих интерес для конкурирующих болгарских компаний и зарубежных агентов.

В полицейском отчете указано, что вместе с гражданином РФ были задержаны 59-летний житель Литвы и 23-летний болгарин, также работавшие на «Арсенале». Подготовлены постановления о принудительном привлечении задержанных лиц к следственным действиям в качестве обвиняемых.