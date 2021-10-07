Москва, 7 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России не поможет остановить инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Инфляция

«Чуть-чуть притормозит, но не более. Если мы хотим остановить инфляцию, то надо принимать нетрадиционные меры, связанные с регулированием валютного и торгового оборота такими методами, которые до сих пор не применялись, — сказал Колганов. — И которые будут означать посягательство на частные интересы тех компаний, которые участвуют в международном обороте. В частности речь идет о серьезном повышении экспортных пошлин. Не только на углеводороды, но и на продовольствие. Кроме того, нужна иная политика в области обменного курса рубля. Не надо использовать заниженный курс рубля для поощрения экспорта».

Как полагает Колганов, следует немного укрепить курс рубля для того, чтобы рублевые цены импортируемых товаров не росли очень быстро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как РФ импортирует инфляцию.