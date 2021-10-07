Таллин, 7 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Уже после 10 октября нынешнего года в Эстонии будут регистрировать в среднем по 700−800 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом сообщил rus.err.ee со ссылкой на прогноз Департамента здоровья страны.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Согласно этому прогнозу, уже во второй половине октября Эстония может достичь максимально высокого уровня риска распространения коронавируса. Коэффициент заражения коронавирусом уже вырос в Эстонии с 1,1 до 1,2. Регионами с самой высокой заболеваемостью останутся уезды Южной Эстонии: Йыгевамаа, Пылвамаа, Вырумаа и Пярнумаа.

Но больше всего чиновников беспокоит ситуация в Харьюмаа (Таллин и пригороды) и Ида-Вирумаа (северо-восток), поскольку повышение заболеваемости в этих уездах затрагивает всю Эстонию из-за численности местного населения.

По состоянию на 6 октября нынешнего года в больницах Эстонии находилось 230 пациентов с коронавирусом, из них 163 человека (71%) не были вакцинированы, у 67 человек (29%) курс вакцинации был завершен. В течение суток было открыто 30 новых историй болезни.

За сутки введена 2201 доза вакцины, в общей сложности введено 1 379 560 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 67,3%.