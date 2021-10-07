Москва, 7 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Одна из причин роста инфляции в РФ — это ее импорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ об ускорении годовой инфляции в РФ до 7,48%.

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«Мы главным образом импортируем инфляцию. Цены на очень многие товары на мировом рынке существенно выросли, — сказал Колганов. — А поскольку мы очень серьезно зависим от международного торгового оборота, то и у нас цены растут, потому что мы вынуждены приобретать товары на мировом рынке по повышенным ценам. Рынок есть рынок. И это ведет к росту инфляции. Плюс к этому мы поддерживаем заниженный курс рубля, что ведет к импорту инфляции, потому что за импортные товары нам приходится платить больше рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 4 октября ускорилась до 7,48% в годовом выражении с 7,26% неделей ранее.