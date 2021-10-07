Москва, 7 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил 7 октября президента России Владимира Путина с днём рождения.

Kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин

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"Утром разговаривал с президентом, поздравил Владимира Владимировича с днём рождения и передал ему, что правительство продолжит делать всё необходимое для решения поставленных президентом задач, — сказал Мишустин перед началом заседания правительства. — Это и улучшение качества жизни наших граждан, развитие экономики, социальной сферы».

По словам премьер-министра, реализация поставленных главой государства задач — приоритет правительства.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет.