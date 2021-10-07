Москва, , 13:02 — REGNUM Между Россией и Украиной осуществлялись контакты с целью определить список вопросов для обсуждения между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и администрацией президента — с нашей стороны это [Дмитрий] Козак — действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения», — сказал Песков.

При этом, по его словам, на сегодняшний день «в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют».