Бангкок, , 13:02 — REGNUM Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман встретился с министром культуры Таиланда, чтобы обсудить укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

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По словам посла, культура оказалась лучшим средством для улучшения контактов между народами двух стран, существовавшими до обретения Индонезией независимости.

Стороны обсудили различные виды сотрудничества в области культуры, а также сфере образования, особенно обмен студентами через стипендиальные программы.

Министр культуры Таиланда выразил признательность за предоставление стипендий студентам, которые, по его мнению, будут способствовать укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами в будущем.

Таиланд также приветствует план посольства Индонезии в Бангкоке по проведению форума по торговле, туризму, инвестициям и культуре 16−18 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китая, Южной Кореи и Японии («АСЕАН + 3») вырастет на 6,1% в 2021 году и на 5% в 2022 году.

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