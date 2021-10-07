Индонезия и Таиланд укрепляют связи в сфере культуры
Бангкок, 7 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман встретился с министром культуры Таиланда, чтобы обсудить укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.
По словам посла, культура оказалась лучшим средством для улучшения контактов между народами двух стран, существовавшими до обретения Индонезией независимости.
Стороны обсудили различные виды сотрудничества в области культуры, а также сфере образования, особенно обмен студентами через стипендиальные программы.
Министр культуры Таиланда выразил признательность за предоставление стипендий студентам, которые, по его мнению, будут способствовать укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами в будущем.
Таиланд также приветствует план посольства Индонезии в Бангкоке по проведению форума по торговле, туризму, инвестициям и культуре 16−18 сентября 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, экономика региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китая, Южной Кореи и Японии («АСЕАН + 3») вырастет на 6,1% в 2021 году и на 5% в 2022 году.