Москва, 7 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Доллар стал довольно сильным и опасным оружием в руках США, и поэтому многие страны пытаются диверсифицировать риски и теснят американскую валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал опасения президента США по поводу того, что статус доллара как мировой резервной валюты может оказаться под угрозой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Статус доллара колеблется уже достаточно давно. Постепенно доллар со всех сторон потихонечку теснят. Но это очень медленный процесс. И позиции доллара еще очень крепки, — сказал Колганов. — Другие страны не хотят оставаться под финансовым давлением США. Контролируя эмиссию резервной валюты, США, конечно, в состоянии по своему желанию блокировать финансовые потоки для неудобных стран. И в этом смысле доллар — это довольно опасное оружие в руках США. А поскольку доллар обслуживает большую часть оборота мировой экономики, то это очень сильное оружие. Поэтому многие страны хотят диверсифировать риски. Увеличивается доля валютных резервов в евро, золоте, некоторых национальных валют. И страны пытаются договариваться о расчетах между собой, минуя доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена снизился до рекордного уровня.