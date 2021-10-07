Песков: стимулировать вакцинацию от COVID-19 не планируется
Москва, 7 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В России вводить меры по стимулировании вакцинации от коронавируса не планируется. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Дмитрий Песков
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"Власти на федеральном уровне не намерены вводить меры по стимулированию вакцинации», — уточнил Песков.
При этом ранее он заявлял, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего.
Как сообщало ИА REGNUM, процедура вакцинации от COVID-19 в России пока является добровольной.
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