Москва, 7 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В России вводить меры по стимулировании вакцинации от коронавируса не планируется. Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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"Власти на федеральном уровне не намерены вводить меры по стимулированию вакцинации», — уточнил Песков.

При этом ранее он заявлял, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура вакцинации от COVID-19 в России пока является добровольной.

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