Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 13:01 — REGNUM Президентство Боснии и Герцеговины практически прекратило свое существование и ограничивается индивидуальными действиями его членов, заявил один из челнов президентства от Республики Сербской Милорад Додик в эфире сербского телеканала Pink.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

По его словам, БиГ находится в тупике, из которого нет выхода.

В качестве примеров Додик привел поведение Желько Комшича, министра иностранных дел в Совете министров Бисеры Туркович, а также министра обороны в Совете министров Сифета Поджича, которые решили отложить военные учения вооруженных сил БиГи сербская армия в Маньяке, недалеко от Баня-Луки.

Додик повторил, что кризис в стране является перманентным, что БиГ никогда не объединится, потому что сербы хорваты недовольны Боснией, а мусульмане хотят создать централизованное государство.

Додик также снова задался вопросом, как Косово может быть независимым государством, а Республика Сербская — нет.