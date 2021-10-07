Уфа, 7 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Свыше 1,8 млрд рублей планируют направить на компенсационные выплаты дольщикам жилого комплекса «Серебряный ручей» в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что наблюдательный совет фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по восстановлению прав граждан, пострадавших от неисполнения обязательств застройщиком ООО «Крона».

"Восстановление прав граждан, которые пострадали от неисполнения обязательств со стороны застройщика ООО «Крона» будет осуществлено путем предоставления компенсационных выплат. Речь идет о гражданах, которые приобрели квартиры в домах №№ 8, 11,12 и 13 жилого комплекса «Серебряный ручей» в Демском районе г. Уфа. На эти цели будет направлено 1 млрд 860 млн рублей, из которых 223,2 млн рублей софинансирует республика», — приводит пресс-служба слова сообщил исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Отмечается, что квартиры в этом жилом комплексе купили свыше тысячи граждан. При этом 749 дольщикам намерены выплатить компенсацию по решению наблюдательного совета вышеуказанного фонда. Выплаты планируют начать уже в текущем году.

Сообщается, что ранее восстановить права граждан-участников строительства объектов №№ 8,11,12 и 13 ЖК «Серебряный ручей» планировалось не позднее 2023 года.