Барнаул, 7 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Власти Алтайского края обеспокоены низкими темпами вакцинации от коронавируса в регионе. Об этом в ходе заседания оперативного штаба 7 октября сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Подробности сообщает пресс-служба правительства края.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что в крае привито около 700 тысяч человек, плановый показатель для региона составляет 1,1 миллиона человек. Вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образовательных учреждений, 82% работников подведомственных учреждений минсоцзащиты, 61% работников сферы торговли и предпринимательства.

Самые низкие показатели — в сфере пищевой промышленности (33%), и среди работников транспорта (30%). Известно, что специалисты Роспотребнадзора начали проводить проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 7 октября прививки от коронавирусаполучили 700 578 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил всего 3034 человека. Хотя ещё летом 2021 г. губернатор Алтайского края Виктор Томенко признавался, что для достижения коллективного иммунитета необходимо ежедневно прививать порядка 10 000 человек.

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