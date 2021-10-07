Тбилиси, 7 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В районе Варкетели в Тбилиси 7 октября произошёл взрыв в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

geralt Взрыв

Сообщается, что из-за взрыва в квартире начался пожар. Хозяйка квартиры пострадала, её доставили в больницу. Медики оценили травмы как незначительные.

На место происшествия прибыли пожарные. Возгорание было ликвидировано. По предварительной версии, в квартире взорвался бытовой газ.

Стоит отметить, что в Тбилиси периодически происходят взрывы газа в квартирах. В газовой службе столицы это объясняют тем, что многие используют в домах газовое оборудование кустарного производства.