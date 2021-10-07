Москва, 7 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Американской экономике не грозит дефолт из-за ситуации с потолком государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена, который предупредил о том, что, если потолок государственного долга не будет повышен, то это может обернуться дефолтом американской экономики.

Доллары США

«Я думаю, что на самом деле никакой дефолт США не грозит. Потолок госдолга Конгресс поднимет. И это уже не первый раз повторяющийся спектакль, когда разные ветви власти тянут одеяло на себя, пытаясь выторговать какие-то условия, на которых произойдет изменение потолка государственного долга, — сказал Колганов. — Были случаи, что в какой-то момент эта ситуация зависала, но потом все благополучно урегулировалось. Вопрос в готовности сторон пойти на уступки. Это, что называется, национальная американская забава, которая повторялась уже много раз. И реальной угрозы нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, республиканцы и демократы пришли к компромиссу о потолке американского госдолга.