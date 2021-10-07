Споры о потолке госдолга стали национальной забавой США – экономист
Москва, 7 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Американской экономике не грозит дефолт из-за ситуации с потолком государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена, который предупредил о том, что, если потолок государственного долга не будет повышен, то это может обернуться дефолтом американской экономики.
«Я думаю, что на самом деле никакой дефолт США не грозит. Потолок госдолга Конгресс поднимет. И это уже не первый раз повторяющийся спектакль, когда разные ветви власти тянут одеяло на себя, пытаясь выторговать какие-то условия, на которых произойдет изменение потолка государственного долга, — сказал Колганов. — Были случаи, что в какой-то момент эта ситуация зависала, но потом все благополучно урегулировалось. Вопрос в готовности сторон пойти на уступки. Это, что называется, национальная американская забава, которая повторялась уже много раз. И реальной угрозы нет».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, республиканцы и демократы пришли к компромиссу о потолке американского госдолга.