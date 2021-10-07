Трабзон, Турция, 7 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Экстренную посадку в аэропорту Трабзона, который находится на западе Турции, совершил после сообщений о бомбе на борту пассажирский самолет кувейтской авиакомпании «Джазира». Об этом 7 октября сообщает телеканал ТРТ.

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Также указывается, что в настоящее время пассажиры эвакуированы и саперы ведут проверку воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренную посадку совершил пассажирский самолёт Airbus A350, следовавший из столицы Мальдив Мале, в московском аэропорту «Шереметьево».