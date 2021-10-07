Новосибирск, 7 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области отмечается рост случаев заражения коронавирусом, текущие темпы вакцинации недостаточны для формирования коллективного иммунитета, при этом доля вакцинированных в ряде сфер деятельности, наиболее активно взаимодействующих с людьми, остаётся ещё низкой. В связи с этим оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Это может коснуться порядка 270 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

Несмотря на то, что министерством здравоохранения области развернута широкая сеть пунктов вакцинации, сформированы мобильные бригады для выездной вакцинации сотрудников на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.

«Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметил министр здравохранения региона Константин Хальзов в ходе брифинга сегодня, 7 октября.

Речь идет в частности, об общепите, ЖКХ, транспорте, торговле и других сферах услуг.