Милан, Италия, 7 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Нападающий сборной Италии по футболу Федерико Кьеза заявил, что российский арбитр Сергей Карасёв допустил ошибку, удалив капитана команды Леонардо Бонуччи. Об этом 7 октября сообщает Football Italia.

Fedenerazzurra.net Федерико Кьеза

«Удаление Бонуччи — слишком жёсткое наказание. Я никогда не видел на международном уровне настолько бессмысленной жёлтой карточки за несогласие с арбитром», — сказал Кьеза.

Напомним, в матче со сборной Испании Карасёв показал Бонуччи две жёлтые карточки: первую — на 30-й минуте за неспортивное поведение, вторую — на 42-й минуте за грубую игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Италии проиграла Испании со счётом 1:2 в полуфинале Лиги наций.