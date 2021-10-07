Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 7 октября выявили 621 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 611 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 173 834 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 446 человек, всего выздоровели с начала пандемии 158 299 нижегородцев.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 31 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6832 человек. Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8703 человека.

По состоянию на 7 октября в регионе проведено 3 743 182 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9620 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 368,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 7 октября оставаются свободными 17% коек в ковид-центрах.