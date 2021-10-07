Екатеринбург, 7 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на ул. Коммунистическая сгорел автосервис. Площадь пожара составила 130 кв. метров, сообщает свердловское управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте пожара

Огонь уничтожил оборудование и три легковых автомобиля. Ещё три автомашины оказались повреждены.

Пожар мог распространиться на гаражный кооператив и соседние строения. Тушение осложнялось наличием баллонов с газом и легковоспламеняющихся жидкостей. Тем не менее очаг удалось локализовать. Пострадавших нет.