Токио, 7 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На японском авторынке представлен универсал Outback нового поколения, который получил название Legacy Outback. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Subaru Subaru Legacy Outback

Legacy Outback построен на основе модульной «тележки» SGP (Subaru Global Platform). На этой платформе разработаны все модели японской марки последнего поколения.

Новинка стала на 50 мм длиннее предшественника. Длина модели составляет 4870 мм. Таким образом, увеличилось пространство внутри машины. Клиренс составляет 213 мм.

Под капотом нового Outback стоит безальтернативный мотор объёмом 1,8 л мощностью 177 «лошадей» и 300 Нм крутящего момента. Средний расход топлива у полноприводной машины составляет 7,7 л на 100 км. В качестве трансмиссии предусмотрен вариатор.

Напомним, в 2022 году компания Subaru представит свой первый электрокроссовер Solterra.

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