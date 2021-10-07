Село Петропавловское, Иркутская область, 7 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На нефтяном танкере «Семен Дежнев» в акватории реки Лены в Иркутской области произошёл взрыв. Пострадали два человека, сообщил 7 октября источник в экстренных службах.

Glucke Река Лена

Около 10:30 мск на танкере взорвались пары нефтепродуктов. Пострадавшие — члены экипажа.

ЧП случилось неподалёку от села Петропавловское. Разлива нефтепродуктов не произошло, танкер не потерял ход. Для пострадавших вызвали скорую помощь, сообщил собеседник ТАСС.

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