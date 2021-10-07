Уфа, 7 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Четыре груженные щебнем полувагона сошли с рельсов на подъездном пути в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

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Сообщается, что днем 7 октября спасатели получили информацию о том, что в Туймазинском районе между ст. Туймазы и завод ЖБИ при выполнении маневровой работы сошли четыре полувагона и одна колесная пара на пятом полувагоне без опрокидывания на подъездном пути.

Отмечается, что удалось избежать задержки в движении поездов, поскольку путь является тупиковым. К счастью никто не пострадал. Нет и угрозы экологии.

«К месту направлен восстановительный поезд со станции Бугульма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.