Томск, 7 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Привиться от COVID-19 на дому смогут маломобильные жители Томской области, в том числе пожилые люди старше 80 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в региональной администрации.

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По словам заместителя начальника облздрава Наталии Метелевой, желающим привиться маломобильным гражданам необходимо подать заявку в медучреждение. При отсутствии противопоказаний врачи назначат дату вакцинации.

«Уже на дому врач проведёт осмотр и только после этого сделает прививку», подчеркнула Метелева.

Чтобы медики приехали на дом, необходимо записаться через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления. Для вакцинации на дому сформировано 116 бригад. Вакцину будут перевозить в специальном фармацевтическом термоконтейнере, сохраняющем температуру внутри не выше минус 18 градусов.

Добавим, на сегодняшний день в Томской области от COVID-19 привиты 8729 человек старше 80 лет.