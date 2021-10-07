Москва, 7 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Кремль не планирует вводить меры для стимуляции вакцинации населения страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

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«На федеральном уровне — нет», — сказал Песков.

Ранее власти Москвы приняли решение вернуться к мерам стимулирования вакцинации местных жителей.