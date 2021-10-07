Москва, 7 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Предпринимателю Олегу Тинькову, скорее всего, не придётся ничего продавать для выплаты штрафа за неуплату налогов в США, сообщила 7 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Эксперт прокомментировала решение суда США, который распорядился принять от Тинькова 448,96 млн долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях.

«Изначально за неуплату налога Тинькову грозило шесть лет лишения свободы. Его соглашение с американскими властями повлекло мировое соглашение с Минюстом США. У Тинькова есть такие деньги. Поэтому, можно сказать, предприниматель отделается легкими потерями по сравнению с тем, что могло последовать в том случае, если бы он на мировое соглашение не пошел и вину бы признавать не стал. Скорее всего, Тинькову не придется ничего продавать, чтобы выплатить штраф: он просто возьмет свои деньги и заплатит его, на чем и будет закрыта эта проблема», — сказала Сулим.

По словам адвоката, суть претензий к Тинькову со стороны США состоит в том, что бизнесмен в 1996 году получил американское гражданство, затем шесть лет прожил в США. При этом он, как считают американские власти, скрыл свое состояние в миллиард долларов.

«Перед выходом из гражданства, а в 2013 году Тиньков от гражданства отказался, он должен был выплатить налоги, но он в десятки раз занизил свое состояние. Что касается признания вины, то Тиньков, очевидно, просто не хочет ссориться с США окончательно и становиться персоной нон грата. Ведь это отразится на его бизнесе, его собственных возможностях», — отметила эксперт.