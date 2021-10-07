Сыктывкар, 7 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба нашел способ ускорить выполнение программы по переселению жителей Крайнего Севера — он предложил переселять нетрудоспособное население из городов Воркуты и Инты внутри республики.

Anton Obolensky Воркута. Республика Коми

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, в очереди на переселение в Воркуте и Инте состоят 11 185 человек. Из них 10 209 пенсионеров и 976 граждан с инвалидностью. Ещё 23 458 граждан этих категорий не состоят на учёте на переселение по 125 Федеральному закону.

С предложением изменить программу Владимир Уйба накануне, 6 октября, обратился к главе государства.

«Сегодня есть такие механизмы, как «рубль в рубль» или программа «Стимул», которые можно было бы применить для переселения жителей Крайнего Севера в климатически благоприятные районы, но внутри региона. В Республике Коми — это, например, Сыктывкар и Прилузье. К тому же, это даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли», — заявил Уйба.

Президент страны поддержал предложение главы Коми. Инициатива Владимира Уйба будет проработана в рамках действующей программы переселения граждан из районов Крайнего Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2020 год, жители Коми чаще всего выбирают для переезда соседнюю Кировскую область, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, а также Краснодарский край.