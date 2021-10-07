Барнаул, 7 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Алтайский край вошёл в очередную волну пандемии коронавируса: в регионе ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. Об этом сегодня, 7 октября, было сказано в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе. Подробности сообщает пресс-служба алтайского губернатора.

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Поскольку в крае вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности, руководство краевого минздрава вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады.

«Спасает то, что врачи прошли вакцинацию и намного реже уходят на больничные», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 7 октября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5614 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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