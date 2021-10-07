Минск, , 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл 7 октября телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, а также ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Главы государств обсудили […] подготовку предстоящих саммитов — заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14−15 октября в Минске, а также заседания Высшего госсовета Союзного государства в ноябре», — добавили в пресс-службе.Также Александр Лукашенко тепло поздравил главы Российского государства с днём рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов.

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