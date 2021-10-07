Москва, 7 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Регистрация бренда позволит продавать спорттовары, видеоигры, книги, ювелирные украшения, косметические средства, средства гигиены, а также продукты и напитки, в том числе алкогольные.

Отмечается, что УЕФА каждые три года пересматривает брендинг турниров. Это происходит перед началом очередного трёхлетнего цикла реализации телевизионных и спонсорских прав.

Напомним, ранее УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года и изобразил российский Крым как часть территории Украины.

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