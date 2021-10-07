Варшава, , 12:50 — REGNUM За прошедшие 24 часа пограничники Польши зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в страну с территорию Белоруссии. Об этом 7 октября сообщает Пограничная стража Польши на своей странице в соцсети Twitter.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, Пограничная стража выявила 667 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что польскими пограничниками были задержаны семь нелегальных мигрантов с паспортами Турции и 13 человек, помогавших нелегалам перейти границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что незаконному пересечению границы Польши с Белоруссией будут противостоять военные вертолеты.