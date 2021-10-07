Москва, , 12:50 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину рассказывают о песнях, которые посвящены ему и имеют какую-либо популярность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«О тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают. Может быть, что-то ему удается послушать», — сказал Песков.

При этом, по его словам, российский лидер «и книги о себе не читает, и материалы о себе так особо и не смотрит», поскольку попросту «не тратит на это время».