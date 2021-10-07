Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. За последние сутки в медицинские учреждения Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и пневмонии, поступило 505 пациентов, это на 68 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 7 октября в городском оперштабе. Суточный рост госпитализации составил 15,5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

В 13 городских и трех федеральных коронавирусных стационарах находятся 5896 человек, это на семь человека больше, чем в предыдущие сутки. В отделениях реанимации коронавирусных стационаров размещён 561 пациент (было 550), в том числе 254 человека подключены к аппаратам ИВЛ (было 249). Выписаны за сутки 440 излечившихся пациентов (в предыдущие сутки — 371).

В Петербурге свободны 26,92% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего развернуто 7506 таких коек.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 27 700 человек, их численность за сутки увеличилось на 779 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет сегодня 0,93 единицы (по нормативу Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции в больнице или дома.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2418 новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки умерли 60 человек. Выписаны по выздоровлению 1748 человек.