Брюссель, 7 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Газовый кризис может обернуться для стран ЕС социальными и политическими потрясениями, если самые уязвимые слои населения не получат поддержку. Об этом еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес заявила 7 октября на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.

Steve Cadman Здание Европарламента в Брюсселе

По её словам, правительства стран Евросоюза располагают всеми возможностями для того, чтобы помочь нуждающимся людям. Однако сложность ситуации нужно признать.

«Если мы не предоставим необходимой помощи и не признаем, что это сложное время, могут произойти социальные и политические потрясения», — сказала Макгиннес.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйензаявила, что энергетический кризис, охвативший Европу, можно преодолеть путём перехода на «зелёную» энергетику.

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