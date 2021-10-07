В Еврокомиссии опасаются социальных потрясений из-за взлёта цен на газ
Брюссель, 7 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Газовый кризис может обернуться для стран ЕС социальными и политическими потрясениями, если самые уязвимые слои населения не получат поддержку. Об этом еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес заявила 7 октября на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.
По её словам, правительства стран Евросоюза располагают всеми возможностями для того, чтобы помочь нуждающимся людям. Однако сложность ситуации нужно признать.
«Если мы не предоставим необходимой помощи и не признаем, что это сложное время, могут произойти социальные и политические потрясения», — сказала Макгиннес.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйензаявила, что энергетический кризис, охвативший Европу, можно преодолеть путём перехода на «зелёную» энергетику.
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