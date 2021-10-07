Кемерово, 7 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Кемерове в 2021 году отремонтировали 87 дворов. Ремонты выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщили в мэрии муниципалитета.

Мэрия Кемерова Отремонтированный двор

«В ходе торгов удалось сэкономить бюджетные средства, поэтому было решено заранее начать ремонтировать дворовые территории, запланированные на следующий год. В настоящее время ремонты завершаются во дворах на Молодёжном, 7/1, Инициативной, 99а, Рекордной, 33, Октябрьском 78а. В ближайшие дни, до наступления холодов, специалисты успеют закончить все работы», — уточнили в городской администрации.

В 2022 году в Кемерове планируется обновить 71 двор. Торги уже проведены, заключены контракты на проведение ремонтных работ.