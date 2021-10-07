Москва, 7 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Большинство жителей Москвы (68%) и Подмосковья (58%) как водителей, так и пешеходов, считают камеры фотовидеофиксации эффективным способом контроля за скоростью, приводит 7 октября данные опроса исследовательский холдинг «Ромир».

Камеры на дорогах

По мнению водителей (58%) и пешеходов (63%), прежде всего, камеры видеонаблюдения за ситуацией нужно ставить перед социальными объектами (59% — Москва, 62% — Подмосковье), на пешеходных переходах (48% — водители, 62% — пешеходы) и в местах, где регулярно происходят тяжелые ДТП (42% и 49% соответственно).

Также фотовидеофиксация необходима на скоростных трассах (36% — водители, 32% — пешеходы), в местах автомобильных пробок и заторов (26% и 28% соответственно). 30% жителей Москвы и 29% Подмосковья считают, что камеры должны быть везде, Лишь 2% и 1% соответственно заявили, что камеры не нужны нигде.

Опрос проведен в сентябре 2021 года среди 500 автомобилистов и пешеходов старше 18 лет, проживающих в Москве и Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, существующая в Москве практика видеофиксации водителей с телефоном в руках будет распространена на другие регионы России.

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