Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Василенко большинством голосов региональных парламентариев избран сенатором от Ленинградской области — представителем Заксобрания в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сенатор Дмитрий Василенко Council.gov.ru

Отметим, что кандидатура Василенко на данную должность была единственной. За него проголосовали 45 депутатов из 48 присутствующих на заседании ЗакСа.

«Всё, что происходит сейчас — это новая веха. Принцип работы со всеми партиями останется на ближайшие пять лет», — заявил вновь избранный сенатор.

По закону, он сложит свои депутатские полномочия в областном Заксобрании.

Напомним, 52-летний Дмитрий Василенко представлял Ленобласть в Совете Федерации с 2016 года. Является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуры.