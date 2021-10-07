Томск, 7 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 октября в региональном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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С начала пандемии в Томской области выявили 44 319 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 36 974 человека. За сутки коронавирус победили 54 томича.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в регионе выявили 99 носителей коронавируса, выздоровели 49 человек.