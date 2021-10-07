Село Петропавловское, Иркутская область, 7 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Ряд СМИ со ссылкой на информационное агентство ТАСС и неназванные источники в экстренных службах сообщили о взрыве паров нефтепродуктов на нефтяном танкере «Семен Дежнев», находящемся в акватории реки Лены в Иркутской области.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

По предварительным данным, пострадали два человека.

Известно, что инцидент произошёл в районе населенного пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход.