Киев, 7 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Венгрия, как суверенная страна, имела право заключить контракт с Россией на поставки газа. Об этом 7 октября в ходе VII Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

President.gov.ua Денис Шмыгаль

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«Это суверенная страна, она принимает внутренние решения, имеет право на развитие своей экономики и на свои внутренние договора», — отметил председатель украинского правительства.

При этом он подчеркнул, что всё равно осуждает решение Будапешта и расценивает его как неподобающее поведению европейских партнёров.

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«Если мы партнёры, то партнёрство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают», — пояснил Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября российская компания «Газпром» и правительство Венгрии подписали контракт сроком на 15 лет о поставках газа через «Балканский поток» и трубопроводы Сербии и Австрии. Общий объем поставок должен составить 4,5 млрд кубометров. 1 октября 2021 года транзит газа для Венгрии через территорию Украины был прекращён.