Джакарта, , 12:42 — REGNUM В Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает CNN Indonesia.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Индонезия получила 1 199 250 доз вакцины против коронавируса.

В Индонезии насчитывается 278 281 780 доз вакцины против коронавируса.

Правительство Индонезии продолжает стремиться удовлетворить потребности национальной программы вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили об эффективности вакцины Zifivax.

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