Кемерово, 7 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Кемерове по данным на сегодня, 7 октября, от коронавируса привились уже 186 424 человека. Об этом сообщила мэрия города.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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В городской администрации уточнили, что из низ 46 651 человек относится к возрастной группе старше 60 лет.

Власти напомнили, что пройти вакцинацию от COVID-19 может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой.