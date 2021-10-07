Челябинск, 7 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Челябинской области арестован сотрудник РЖД, обвиняемый в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

A-r-e-s Взятка

Под стражу его отправили до 6 декабря. Пока у него есть шанс обжаловать это постановление суда.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника о задержании сотрудника стало известно 6 октября. Ему вменяют получение взятки в размере не меньше 700 тыс. рублей.