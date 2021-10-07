Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В республике Алтай фиксируют рост больных острыми острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Так, за неделю с 17 сентября по 3 октября заболеваемость превысила эпидемические пороги «как в совокупности населения, так и по отдельным возрастным группам».

«В пейзаже циркулирующих респираторных вирусов не гриппозной этиологии — риновирус, бокавирус, аденовирус, РС — вирус и др. Случаев гриппа не зарегистрировано», — добавили в ведомстве.

В связи с этим специалисты напомнили жителям о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.