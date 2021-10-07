Кемерово, 7 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В школе города Кемерово учитель заставила третьеклассника ходить в носках по бетонному полу из-за забытой сменной обуви. Об этом в соцсетях сообщила мать мальчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В мэрии города редакции VSE42.Ru сообщили, что по жалобе проведена проверка, факты подтвердились, учителю объявлен выговор. В кемеровском управлении образования добавили, что речи об увольнении не идёт, но премии педагог лишилась.

Отмечается, что по согласованию с родителями ребёнка переведут в другой класс.