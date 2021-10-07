Кострома, 7 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Костромич отсудил у территориальной генерирующей компании (ТГК-2) компенсацию морального вреда за ожоги, полученные в луже с кипятком. Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Ремонтные работы

Напомним, инцидент произошёл в марте 2021 года. Мужчина гулял на площади Конституции в областном центре и вступил в лужу, образовавшуюся из-за порыва теплосетей. Костромич не заметил воду из-за проблем со зрением. Врачи зафиксировали у него термический ожог 1−2 степени левой ноги.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что в тот день работники ресурсоснабжающей организации приступили к устранению порыва, но не огородили место аварии. Истец просил суд взыскать с ТГК-2 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования костромича, уменьшив размер компенсации до 45 тысяч рублей.