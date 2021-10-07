Москва, 7 октября 2021, 12:36 — REGNUM Россия приняла принципиальное решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил 7 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Это прорабатывается. (Задействованы) несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет (оказана гуманитарная помощь)», — сказал он.
Также Кабулов указал, что следующее заседание в московском формате по Афганистану будет созвано 20 октября и уточнил, что расширенная «тройка», то есть представители России, США, Китая и Пакистана, также запланировала в октябре проведение встречи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение вопросов региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане провели в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.